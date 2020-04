Mainz (ots) -Sonntag, 19. April 2020, 21.30 UhrErstausstrahlung Nektarios Vlachopoulos nennt sich selbst "Humorist mit Integrationshintergrund". Vor zwölf Jahren stellte sich der heute 33-Jährige , Kind griechischer Eltern, erstmals als Slam-Poet auf eine Bühne. 3sat zeigt sein aktuelles Programm "Nektarios Vlachopoulos: Ein ganz klares Jein!" am Sonntag, 19. April 2020, um 21.30 Uhr aus dem Mainzer Forumtheater "unterhaus" in Erstausstrahlung.Nektarios Vlachopoulos ist ein Artikulations-Akrobat, jeden Augenblick überraschend, intelligent, witzig - ein Sprachkünstler mit Haltung in diesen scheinbar so unübersichtlichen Zeiten. Eigentlich wollte er Deutschlehrer werden, bevor er sich für ein Leben als Künstler entschied. Vlachopoulos gewann bereits zahlreiche Poetry-Slam-Wettbewerbe, unter anderem die deutschsprachige Meisterschaft 2011. Außerdem wurde er mit wichtigen Kleinkunstpreisen wie dem Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2017 sowie 2018 mit dem Deutschen Kabarettpreis geehrt.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vlachopoulosWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4570647