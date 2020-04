Von den Tageshochs am Morgen zurückgekommen zeigen sich auch diejenigen Börsenplätze Europas, die keine Systemprobleme haben wie das Xetra-System. Der niederländische AEX-Index zeigt sich am Mittag 0,4 Prozent tiefer, Mailand notiert dagegen bis zu 0,9 Prozent höher, Frankreich legt 0,4 Prozent zu. Auch der derzeit nicht berechnete DAX dürfte daher etwa nur noch 0,7 Prozent im Plus liegen, meint ein Händler.

April 14, 2020 05:22 ET (09:22 GMT)

