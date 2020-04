Hall in Tirol (ots) - Die Studienberatung der Tiroler Privatuniversität UMIT findet bis Ende Juni ausschließlich im virtuellen Raum statt. Alle, die sich für ein UMIT-Studium interessieren, können sich Online von zu Hause aus ein Bild über das Ausbildungsprogramm der Haller Universität machen.



In Videokonferenzen stellen Professoren, Assistenten und Studierende ihre Universität vor und geben einen Einblick in die unterschiedlichen Bachelor-, Master- und Doktoratsprogamme und Universitätslehrgänge der Universität UMIT. In speziellen Informationsveranstaltungen wird den Interessierten im virtuellen Hörsaal die Universität vorgestellt. Dann werden in speziell eingerichteten virtuellen Seminarräumen die einzelnen Studien im Detail präsentiert. Fragen können live oder über Videochat direkt während der Videokonferenz gestellt werden.



Die virtuellen Studienberatungen finden am 24. April für das gesamte Studienangebot, am 4. Mai für die Doktorat-Studien, am 8. Mai für die Bachelor-Studien Mechatronik und Elektrotechnik, am 15. Mai für die UMIT-Master-Studien und am 28. Mai für das Bachelor-Studium Psychologie statt. Unter www.umit.at/info (http://www.umit.at/info) kann man sich für die Online-Studienberatung anmelden. Im Anschluss an die Anmeldung wird den Interessenten ein Anmeldelink zugeschickt.



Insgesamt bietet die Tiroler Privatuniversität UMIT aktuell 21 hochwertige Bachelor-, Master- und Doktorat-Studien und sieben Universitätslehrgänge in den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik, Psychologie, Gesundheitsinformatik, Gesundheitswissenschaften, Public Health, Pflegewissenschaft, Regional- und Destinationsentwicklung und Wirtschaft, Gesundheits- und, Sporttourismus an.



Pressekontakt:



Für Rückfragen:hannes.schwaighofer@umit.at, Tel: +43 (0)664/4618201



Original-Content von: UMIT - The Health & Life Sciences University, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75854/4570686