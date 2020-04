ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Nicolas Gaudois kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine diesjährigen Erwartungen an die weltweiten Halbleiterumsätze. 2021 hält er dann aber eine solide Erholung für wahrscheinlich. Er ist daher grundsätzlich weiter optimistisch für die Branche - mit einer Präferenz vor allem für Computer- und Speicherchips./tih/ag



ISIN: DE0006231004

