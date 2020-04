FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 410 auf 340 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem europäischen Versicherungssektor drohten kurzfristig weitere schlechte Nachrichten, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 und 2021./edh/ag



ISIN: CH0011075394

