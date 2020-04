An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein festerer Start in den Handel ab. Jüngste Zahlen geben Anlass zur Hoffnung, dass die Corona-Pandemie in vielen Ländern ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Zuversichtlich stimmen daneben auch Daten zur chinesischen Handelsbilanz, die besser ausgefallen waren als erwartet.

In den USA kommt derweil die Bilanzsaison allmählich in Gang. Am Dienstag werden vor Handelsbeginn die beiden Banken JP Morgan und Wells Fargo sowie der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson über den Verlauf des ersten Quartals berichten. Anleger dürften ihr Augenmerk darauf richten, inwieweit sich die Corona-Krise in den Geschäftszahlen der Unternehmen niedergeschlagen hat oder im laufenden Quartal bzw. Geschäftsjahr voraussichtlich noch niederschlagen wird.

Schon am Montag nach Börsenschluss hat Roku vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wegen der Pandemie haben der Streamingplattform zu vielen Neukunden verholfen. Umsatz und Ergebnis dürften daher über den Konsenserwartungen liegen. Die Roku-Aktie springt im vorbörslichen Handel um gut 12 Prozent nach oben.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist dagegen kurz. Noch vor der Startglocke werden die Import- und Exportpreise aus dem März veröffentlicht. Erst nach Börsenschluss folgen Daten zu den US-Ölvorräten des Branchenverbands API.

April 14, 2020 06:10 ET (10:10 GMT)

