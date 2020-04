FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im Handel mit dem US-Dollar an Wert gewonnen. Gegen Mittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bist auf ein Tageshoch bei 1,0957 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht nur knapp über 1,09 Dollar notiert hatte. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die auch dem Euro etwas Auftrieb verliehen habe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstagnachmittag auf 1,0867 Dollar festgesetzt.



Daten zum chinesischen Außenhandel waren am Morgen nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen und gaben den Finanzmärkten generell etwas Auftrieb. Auch der Euro konnte von der freundlicheren Stimmung profitieren. Wegen der Corona-Krise waren die chinesischen Exporte im März zwar gefallen, aber bei weiterem nicht so stark wie Analysten befürchtet hatten.



Wenig angetan waren Marktbeobachter von den zuletzt getroffenen Beschlüssen der Eurogruppe, die die Entscheidung über die Einführung von sogenannten Corona-Bonds an die Staats- und Regierungschefs weiterreichten. Devisenexperte Ulrich Leuchtmann der Commerzbank sprach von einem "traurigen Ergebnis der Eurogruppe". Europa habe mal wieder eine Chance verspielt, den Euro als "Sicherer-Hafen-Währung" zu etablieren. Der steigende Eurokurs sei eher einer "Risk-On-Stimmung" geschuldet, als der Attraktivität der Gemeinschaftswährung, sagte Leuchtmann.



Experte Manuel Andersch von der BayernLB erklärte den festeren Euro aber auch mit einer Dollar-Schwäche nach jüngsten Maßnahmen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise in den USA. Vor den Osterfeiertagen hatte die Fed ein billionenschweres Kreditprogramm für Kleinunternehmen und amerikanische Kommunen bekannt gegeben./jkr/ssc/mis