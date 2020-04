In Deutschland ist noch nie so viel Strom mit Photovoltaik produziert worden wie in der Kalenderwoche 15. In der Osterwoche sorgte die Solarenergie für 23 Prozent der hiesigen Stromerzeugung. Die Osterbilanz der Photovoltaik zeigt: noch nie erzeugte Deutschland so viel Solarstrom wie in der vergangenen Woche. Das geht aus Zahlen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) hervor. Das Institut stellt über die Plattform Energy Charts täglich die solaren Erzeugungsdaten in Deutschland ...

