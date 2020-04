Wien (www.fondscheck.de) - -19,26% beträgt die in EUR-gemessene Performance-Entwicklung des mit 18,2 Milliarden EUR größten MSCI World ETF Europas, dem iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN WKN), im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020, so die Experten von "e-fundresearch.com".Zum Vergleich: Der durchschnittliche Aktienfondsmanager der Morningstar-Kategorie "Global Large-Cap Blend-Equity" sei in diesem Zeitraum auf ein vernachlässigbar besseres Ergebnis von -19,18% gekommen. ...

