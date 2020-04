Da die Kunden des Pharmamaschinen-Herstellers derzeit zu den Werksabnahmen ihres Equipments nicht persönlich anreisen dürfen, führt Romaco die FATs stattdessen im Livestream oder als Video-FAT durch. Das erste derartige Livestream-FAT einer Noack Blistermaschine wurde bereits erfolgreich am Produktionsstandort von Romaco in Karlsruhe absolviert. Die Anlage für einen südchinesischen Pharmahersteller kann nun planmäßig ausgeliefert und in Betrieb genommen werden. Außer dass der Kunde physisch nicht anwesend war, hat sich nichts am Ablauf des virtuellen FATs geändert. Entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...