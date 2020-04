SPÖ und NEOS haben harsche Kritik an der Haltung von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) rund um Rücklagen der Wirtschaftskammer und zum veränderten Epidemiegesetz in der Corona-Krise geübt. Mahrer stelle sich gegen kleine und kleinste Firmen, so der rote Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Die WKÖ stehle sich aus der Verantwortung, so dessen pinkes Pendant Josef Schellhorn.Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...