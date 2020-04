Die Einlagen von Bund und Banken stiegen innert Wochenfrist um 6,9 Milliarden auf neu 634,1 Milliarden Franken, wie die SNB am Dienstag mitteilte. Das war etwas mehr als in der Vorwoche, als die SNB-Sichtguthaben um rund 6,7 Milliarden zugelegt hatten. In den vergangenen fünf Wochen stiegen die Sichtguthaben damit gesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...