BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben vor den Beratungen von Bund und Ländern nachvollziehbare Schritte zum Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen gefordert. "Es braucht eine jeweils am aktuellen Risiko orientierte modulare Strategie, die das Virus zielgerichteter bekämpft und eine schrittweise Lockerung von Beschränkungen mit effektivem Gesundheitsschutz verbindet", schreiben die beiden in einem bereits am Montag verfassten Brief an die Parteimitglieder. Nötig seien transparente Kriterien und ein klarer Fahrplan.

Nur so könnten Verwaltungen, Unternehmen und andere Organisationen die Vorbereitungen für den Übergang unmittelbar beginnen. Baerbock und Habeck fordern, dass "wir nach dem 19. April in diese zweite Phase der Bekämpfung eintreten können, die erste Lockerungen beinhaltet". Den Einstieg in diese zweite Phase unter besonderen Voraussetzungen habe auch die Nationalakademie Leopoldina empfohlen.

Dabei gestehen sie den politisch Handelnden auch Korrekturen zu. Es müsse möglich sein, einzelne Erleichterungen wieder zu korrigieren sowie davon ausgenommene Branchen und Gruppen gezielt in den Blick zu nehmen. "Eine modulare Strategie schließt eine gewisse Fehlertoleranz aller politischen Akteure untereinander mit ein." Wichtig sei, die Maßnahmen stetig auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.

Die beiden Parteivorsitzenden erklären, dass "die gegenwärtige Shutdown nicht lange durchhaltbar" sei, "sozial nicht, ökonomisch nicht und was die Einschränkung von Bürgerrechten betrifft, ebenso nicht". Sie schließen sich der Leopoldina-Empfehlung an, bei Schulen stufenweise vorzugehen und Abschlussklassen als erste wieder zu öffnen. Vorrangig müssten die Lockerungen auch für soziale Einrichtungen, psychosoziale Dienste, den Einzelhandel sowie für Industriebetriebe und industrienahen Dienstleistungen gelten, sofern die Hygiene- und Schutzstandards gewährleistet werden könnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am morgigen Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über die weiteren Maßnahmen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.