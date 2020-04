marktEINBLICKE um 12: Optimismus an den Börsen - Booking Holdings im Aufwind

Die Aktienmärkte tendieren am Dienstagmittag wieder aufwärts. Der DAX legt zeitweise um mehr 1 Prozent zu und notiert damit jetzt im Bereich der 10.700er-Marke. Für Rückenwind sorgen positive Nachrichten von Seiten der Coronavirus-Front und die neusten Daten zu den chinesischen Exporten. Der Rückgang im März fiel mit einem Minus von 6,6 Prozent im Vorjahresvergleich zwar deutlich aus. Das Minus war aber nicht mehr so groß wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren um 17,2 Prozent eingebrochen waren.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 10.675 MDAX +0,9% 22.289 TecDAX +1,7% 2.837 SDAX +1,6% 10.198 Euro Stoxx 50 +0,7% 2.914

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Im Fokus stand auch die Aktie von Booking Holdings (WKN: A2JEXP / ISIN: US09857L1089). Der Online-Reiseportal-Betreiber und andere Vertreter aus der Reisebranche traf die Corona-Krise besonders hart. Die Folgen dürften noch eine Weile zu spüren sein. Doch ewig sollten sie nicht anhalten. An der Börse setzt die Aktie von Booking Holdings die in der vergangenen Woche gestartete Aufholbewegung am Dienstagmittag mit einem Plus von zeitweise rund 3 Prozent fort.

