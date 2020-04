Bern (awp/sda) - Mehrere Detailhändler in der Schweiz haben automatische Zählsysteme eingeführt. Damit können etwa Migros, Aldi und Lidl die vom Bund eingeschränkte Kundenzahl in den Filialen einfacher überwachen. Coop setzt weiter auf Zählungen durch das Personal.Letzte Woche wurde in 130 Schweizer Migros-Filialen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...