Als das Papier Mitte 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt bei 211,70 US-Dollar erreicht hatte, fiel der Wert in eine wohlverdiente Pause in Form einer Konsolidierung zurück und markierte um 130,00 US-Dollar Ende desselben Jahres seinen vorläufigen Tiefpunkt. Nur wenig später nahm Alibaba seine übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder rauf und konnte zu Beginn dieses Jahres über die Vorgängerhochs auf ein Rekordhoch von 231,14 US-Dollar zulegen. Allerdings machte nur wenig später die Corona-Krise den Bullen einen dicken Strich durch die Rechnung und schickte das Papier zeitweise auf 170,00 US-Dollar abwärts. Doch der seit 15 Monaten anhaltende kurzfristige Aufwärtstrend hat zum Erstaunen der Händler gehalten und die Aktie direkt wieder an 200,00 US-Dollar hochkatapultiert. Dieses Niveau stellt jedoch einen sehr markanten Widerstand dar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...