Bonn (ots) - Auch wenn sich die meisten Menschen in Deutschland an die Beschränkungen in der Coronakrise halten, die Ungeduld wächst. Mit großer Spannung und Hoffnung schauen viele deshalb auf morgen: dann will die Bundeskanzlerin erneut mit den Länderministerpräsidenten darüber beraten, ob das öffentliche Leben in Deutschland langsam wieder hochgefahren werden kann. Eine Grundlage für die Entscheidung dürfte auch die Empfehlung der Nationalakademie Leopoldina sein. Sie plädiert für eine baldige Rückkehr zur Schule. Auch Geschäfte und Behörden sollen schrittweise eröffnen und Reisen wieder erlaubt werden - aber unter Bedingungen. Wie könnte eine Exit-Strategie aussehen? Wann werden die strengen Auflagen für Bürger und für Unternehmen in Deutschland wieder gelockert? Wie realistisch sind die Vorschläge der Leopoldina?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler Universität Tübingen (via Skype)- Thomas Geisel, Oberbürgermeister von Düsseldorf (SPD) (via Skype)- Klaus Reinhardt, Vors. des Hartmannbundes und Präsident der Bundesärztekammer (im Studio)- Ursula Weidenfeld, Publizistin (im Studio)