Besonders in abendlichen und nächtlichen Stunden herrscht in der "Geflüchteten"-Erstaufnahmeeinrichtung von Stern-Buchholz - einem Außen-Stadtteil der Landeshauptstadt Schwerin - ein Rundum-Chaos, das auch den lokalen Bus-Nahverkehr teils zum Erliegen gebracht und das die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt hat. Es kursieren schwere Vorwürfe.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...