Stuttgart (ots) - Das Statement von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und eine Einordnung am Mittwoch, 15. April 2020, voraussichtlich um 16:55 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-WürttembergWie geht es weiter in der Corona-Krise? Morgen (15. April 2020) findet um 14 Uhr die entscheidende Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsident*innen der Bundesländer statt. Voraussichtlich um 17 Uhr tritt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor die Öffentlichkeit. Das SWR Fernsehen ändert aus diesem Anlass am Mittwoch, 15. April 2020, sein Programm und sendet voraussichtlich ab 16:55 Uhr live "SWR Extra: Corona-Krise - Wird der Lockdown gelockert? (AT)".Wie sehen die nächsten Schritte aus?Um die Infektionsrate durch das Coronavirus möglichst unter Kontrolle zu halten, gelten in Deutschland von 23. März bis 19. April 2020 Kontaktbeschränkungen. Nun muss sich zeigen, ob die Maßnahmen gegriffen haben und wie die nächsten Schritte aussehen. Die Sondersendung "SWR Extra: Corona-Krise - Wird der Lockdown gelockert? (AT)" überträgt das Statement des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann live. Es moderiert Michael Matting. Markus Pfalzgraf, landespolitischer Korrespondent des SWR, ordnet im Studio die Äußerungen des Ministerpräsidenten ein. Dagmar Seitzer, ARD-Hauptstadtstudio, berichtet aus Berlin vom Gespräch der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin.Sendung:"SWR Extra: Corona-Krise - Wird der Lockdown gelockert? (AT)"Mittwoch, 15. April 2020, voraussichtlich um 16.55 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-WürttembergOnline live auf SWRAktuell.de/bw und auf dem SWRAktuell-Kanal bei Facebook.Moderation: Michael MattingFotos über ARD-Foto.deNach Ausstrahlung ist die Sendung auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.Weitere Informationen unter http://swr.li/swrextra-corona-kriseNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4570952