Gut erholt in die verkürzte Handelswoche: Der DAX kletterte am Morgen zwischenzeitlich um bis zu 1,7 Prozent und rückte damit auf 10.745 Punkte vor. Kurze Zeit später jedoch meldete die Deutsche Börse eine technische Störung samt einer Handelsunterbrechung. Die Indikationen sehen den DAX bei rund 10.680 Punkten jedoch nach wie vor komfortabel ein Prozent im Plus. Abseits der Entwicklung rund um das Coronavirus rücken in der nächsten Zeit wieder verstärkt die Unternehmen in den Fokus: Am Mittag hatten ...

