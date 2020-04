? Kryptowährungen bei uns handeln: • Einfach, smart und zuverlässig mit der BISON App: https://bit.ly/38HtlaK • Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/2uarNqz ? Mehr zum Video: Nie wurde so intensiv über Toilettenpapier diskutiert wie in den vergangenen Wochen rund um das Coronavirus - und auch in der Kryptowelt gibt es da den ein oder anderen Fall, wie Markus Miller im Krypto Update berichtet. Außerdem blickt er im Gespräch mit Richy auf Neuigkeiten und praktische Anwendungsfälle bei XRP ... oder wie hieß das nochmal, Richy? Wenn schon Buchstaben verdrehen, dann wenigstens konsequent! ? Folgt uns auch auf Social Media für noch mehr Börse: • Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart • Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart • Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/