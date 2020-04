Die österreichische Uniqa Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103) will die ursprünglich geplante Dividende in Höhe von 54 Eurocent für das Geschäftsjahr 2019 auf 18 Eurocent pro Aktie reduzieren. Die Hauptversammlung soll am 25. Mai 2020 in Wien als virtuelle Versammlung stattfinden. Für das Geschäftsjahr 2020 plant das Unternehmen, keine Dividende auszuschütten. Die Bonuszahlungen für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...