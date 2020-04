(In der um 14:28 Uhr gesendeten Meldung "Spahn: Alltagsmasken können einen Unterschied machen" muss es im 1. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortet (NICHT: befürchtet) das freiwillige Tragen einfacher Mund-Nase-Schutzmasken im öffentlichen Raum.

Spahn: Alltagsmasken können einen Unterschied machen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortet das freiwillige Tragen einfacher Mund-Nase-Schutzmasken im öffentlichen Raum. Alltagsmasken könnten "natürlich einen Unterschied machen", sagte Spahn anlässlich einer Pressekonferenz mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden. Sinnvoll sei dieser textile Schutz etwa in U-Bahnen, Bussen oder anderen Orten, an denen viele Menschen eng beieinander stehen.

Spahns Eindruck sei, dass es von Tag zu Tag mehr einfache Masken im Angebot gebe, von privaten Initiativen bis hin zum Einzelhandel. Dadurch werde das Tragen solcher Alltagsmasken "auch tatsächlich ein Stück Alltag". Wer einen Mundschutz trage, müsse aber auch weiterhin Abstand halten. Der CDU-Politiker betonte, dass medizinische Atemschutzmasken davon zu unterscheiden seien. Hier helfe der Bund bei der Beschaffung und der Produktion im Inland. Im Bereich Arbeitsschutz gebe es noch eine Diskussion mit der Industrie und dem Handwerk, "was dort die richtigen Anforderungen sind".

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte sich in ihrer Stellungnahme zur Corona-Krise unter anderem für eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen oder Taxis ausgesprochen. Spahn hatte Ende März noch erklärt, es gebe "keinerlei Notwendigkeit zu einer Verpflichtung" für das Tragen von Masken.

