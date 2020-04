Wien (ots) - Welche Erfahrungen machen HR-Abteilungen gerade mit der neuen Arbeitssituation? Wie geht es den MitarbeiterInnen?Corona bedeutet Umstellung. Deshalb befragte career Institut & Verlag mit seinem Stimmungsbarometer Robin Mood 6.000 PersonalistInnen im DACH-Raum zur Stimmung im Unternehmen. Obwohl viele mit der Umstellung auf Homeoffice Neuland betraten, zeichnet sich ein durchaus positiver Umgang mit dieser Herausforderung ab:Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass es bereits klar formulierte Regeln für die Arbeit von zuhause aus gibt. 88% bewerten diese Vorgaben, deren Mehrheit den Informationsfluss reguliert, als positiv. Das Resultat: 91% der Befragten stehen nach wie vor in gutem Kontakt zu KollegInnen und Vorgesetzten. Letztere schaffen es in den meisten Fällen auch, weiterhin ausreichend Feedback zu geben, 21% wünschen sich allerdings mehr Unterstützung.Dass die Nutzung digitaler Kanäle und mobiler Geräte bereits vor Covid-19 gut etabliert war, trägt zur erfolgreichen Umsetzung der momentanen Maßnahmen bei. Ganze 94% der TeilnehmerInnen berichten von einer guten Ausstattung für die Arbeit im Homeoffice. So lässt sich summa summarum ein positives Fazit ziehen: 81% sind mit der aktuellen Arbeitssituation zufrieden.Trotzdem birgt der neue Berufsalltag auch Schattenseiten, vor allem in puncto Work-Life-Balance: Durch die ständige Erreichbarkeit - frei nach dem Motto "Wir sind ja sowieso zuhause" - wird es zunehmend schwerer, Arbeit und Privatleben voneinander abzugrenzen. Außerdem vermissen fast alle TeilnehmerInnen den informellen Austausch mit dem Kollegium, was besonders die Arbeit der HR-Abteilungen zusätzlich erschwert. Denn nur wenn die Stimmung passt, wird auch produktiv gearbeitet. Deshalb muss der Mensch auch in Krisenzeiten im Mittelpunkt stehen und die Verantwortlichen müssen wissen, was los ist. Dafür sorgt Robin Mood.Über die BefragungRobin Mood ist ein neuer Stimmungsbarometer von career Institut & Verlag, der in Zusammenarbeit mit Arbeitspsychologen entwickelt wurde. Neben den von ExpertInnen und anhand des Arbeitsschutzgesetzes definierten Fragebögen können auch eigene Befragungen durchgeführt werden. Die Datenübermittlung erfolgt dabei immer anonym und bequem über Desktop oder App.Um Unternehmen während der Zeit der Corona-Krise zu unterstützen, steht die Software unter robinmood.eu (https://robinmood.eu/) ab sofort für zwei Monate kostenlos zur Verfügung.Kostenlose Befragungen hier gehts zum Kontakt (https://robinmood.eu)Pressekontakt:julia.hauska@career.gmbh0699 17092824Original-Content von: career Institut & Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143445/4571016