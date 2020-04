In der vergangenen Woche feierten die US-Tech-Aktien ihr Comeback. Fünf der zehn beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com sind High-Tech-Werte aus Übersee. Quelle: unsplash.com Sowohl technische als auch fundamentale Argumente sprachen für den Kauf von Microsoft, Amazon, Facebook und Co. So offenbart etwa ein Blick auf den Chart des Nasdaq 100 ein Monatsplus von lediglich knapp fünf Prozent. Der Dax gewann im gleichen Zeitraum rund 15 Prozent an Wert. Hier gibt es für die US-Werte also womöglich noch Luft nach oben. Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Die Märkte werden nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...