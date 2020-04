BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat davor gewarnt, in der Debatte um die Lockerung von Auflagen das Corona-Infektionsgeschehen außer Acht zu lassen. "Nach wie vor ist der Gesundheitsschutz oberstes Gebot, wenn wir über Lockerungen sprechen", sagte Müller am Dienstag der Deutschen Presse- Agentur. "Es geht weiterhin darum, Menschenleben zu schützen und unsere Krankenhäuser so aufzustellen, dass sie auf die Versorgung von Corona-Patienten gut vorbereitet sind. Uns muss klar sein, dass wir noch nicht über den Berg sind. Daran werden wir all unsere Überlegungen messen."



Zuvor hatte Müller Hoffnungen auf eine Lockerung bereits in der kommenden Woche gedämpft. So etwas könne es "frühestens ab 27. April, eventuell auch erst ab 1. Mai" geben, sagte er dem RBB-Radio eins. Er halte erste Schritte besonders in den Bereichen Schule und Einzelhandel für wichtig, so Müller. "Auch die Maskenpflicht in Geschäften wird sicherlich ein Thema sein, das wir diskutieren müssen." Am Donnerstag ist dazu eine Senatssitzung geplant./kr/DP/jha