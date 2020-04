LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca will sein Blutkrebsmittel Calquence auch zur Behandlung von Covid-19 einsetzen. Das Unternehmen will es zu diesem Zweck nun bei schwerkranken Patienten mit Überreaktion des Immunsystems testen. Die Tests sollen an mehreren Stellen in den USA und Europa stattfinden. Es soll geprüft werden, ob die Therapie die Todesfälle und "die Notwendigkeit der assistierten Beatmung" bei Covid-19-Patienten verringern kann.

Ein Manager von Astrazeneca sagte, dies sei der schnellste Start einer klinischen Studie in der Geschichte des Unternehmens.

