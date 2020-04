Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will den aktuellen Corona-"Lockdown" des öffentlichen Lebens beenden und durch zielgerichtete Maßnahmen ersetzen. Der CDU-Politiker sagte am Dienstag, die für den nächsten Tag anstehenden Beratungen der Bundesländer mit der Bundesregierung müssten zu einem einheitlichen Vorgehen führen. Er werde in den Beratungen für eine Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung plädieren.

"Das Prinzip des Eindämmens des Virus gilt weiter. Es wird jetzt nur differenzierter bekämpft, flexibler bekämpft, mit zielgerichteten Maßnahmen und nicht mit dem totalen Lockdown, den wir die letzten Wochen erlebt haben", so Laschet. "Wir müssen bei dem, was wir machen, immer Maß und Mitte wahren." Er plädiere für eine möglichst einheitliche Regelung in allen deutschen Ländern.

Es müsste dann flexible Lösungen angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse eines Landes geben, wie beispielsweise wegen anderer Schulprüfungstermine und Schulferienzeiten.

