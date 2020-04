"Die Welt hat sich in den vergangenen drei Monaten dramatisch verändert", heisst es am Dienstag im IWF-Weltwirtschaftsausblick.Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat wegen der Corona-Krise seine Schätzungen für die Weltwirtschaft so stark gesenkt wie noch nie. "Die Welt hat sich in den vergangenen drei Monaten dramatisch verändert", hiess es am Dienstag im IWF-Weltwirtschaftsausblick. 2020 werde vermutlich die schlimmste Rezession seit der Grossen Depression in den 1930er Jahren bringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...