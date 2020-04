Unsere Partnerredaktion stellt Anlegern in Ihrem aktuellen Smart Investor 4/2020 eine Reihe von "Ruiger-Schlafen-Titel" vor. Über einen Konsumriesen, für den die Lage in China viel wichtiger ist als der aktuelle Run auf seine Hygiene-Artikel. Begleiter im Alltag Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble bietet in wirtschaftlich unsichereren Zeiten ein hohes Maß an Sicherheit. Zu verdanken hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...