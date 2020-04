FRANKFURT (Dow Jones)--Die MTU Aero Engines wird nach dreiwöchiger Betriebsunterbrechung die Produktion an den deutschen Standorten schrittweise wieder aufnehmen.

Am größten Standort in München werde vom 20. April an Kurzarbeit gelten, teilte das Unternehmen mit, wobei der Umfang sukzessive an die Kapazitätsbedarfe angepasst werde. In den ersten Wochen sei eine schrittweise Erhöhung der Anwesenheit der Beschäftigten sowohl im gewerblichen als auch im Angestellten-Bereich geplant. In der Woche ab dem 20. April sollen etwa 20 Prozent der Beschäftigten zum Einsatz kommen. In den folgenden Wochen soll der Arbeitsumfang schrittweise weiter steigen.

Der Wiederanlauf an den Standorten der MTU Maintenance in Hannover und Ludwigsfelde starte am 27. April. Einige der weltweiten Instandhaltungsstandorte arbeiten bereits auf hohem Niveau, andere würden entsprechend der Nachfrage sehr flexibel auf die Kundenbedarfe reagieren. Die Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung, die auch Kurzarbeit beinhalten können, werden noch festgelegt, wie es weiter hieß.

April 14, 2020

