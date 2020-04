NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. In allen Laufzeiten fielen die Renditen.



Die Unsicherheit wegen der Corona-Krise hält an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet wegen der Pandemie in diesem Jahr mit einer globalen Rezession. Die Wirtschaftsleistung werde um drei Prozent schrumpfen. Das wäre ein schlimmerer Wirtschaftseinbruch als jener nach der globalen Finanzkrise 2008/2009. Im Januar hatte der IWF für 2020 noch ein Wachstum von 3,3 Prozent prognostiziert.



Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,239 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,423 Punkte. Richtungsweise zehnjährige Anleihen legten um 8/32 Punkte auf 107 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,746 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 4/32 Punkte auf 114 14/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,402 Prozent.