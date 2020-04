BRÜSSEL (dpa-AFX) - Dänemark unterstütz das schwer vom Coronavirus getroffene Italien mit medizinischer Ausrüstung. "Ich bin Dänemark sehr dankbar, dass es Beatmungsgeräte und ein mobiles Feldlazarett nach Italien schicken will", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Italien und Spanien habe das Coronavirus früher und härter als andere EU-Staaten getroffen. Deshalb sei die Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten für diese Länder besonders wichtig. "Hier kann europäische Solidarität Leben retten", sagte von der Leyen.



Sie verwies zudem darauf, dass bereits in der vergangenen Woche je norwegisches und ein rumänisches Team aus Ärzten und Krankenpflegern im Rahmen des EU-Katastrophenschutzprogramms nach Italien gereist sei. Zudem lege die EU einen Vorrat an medizinischem Equipment an. Die ersten 150 Beatmungsgeräte, die aus dem EU-Haushalt bezahlt würden, seien in Produktion und würden sofort dort eingesetzt werden, wo sie am nötigsten gebraucht würden. Außerdem solle Schutzausrüstung wie Masken gemeinsam eingekauft werden.



In Italien hatte es in den vergangenen Wochen vielfach Kritik daran gegeben, dass die EU sowie die EU-Staaten das Land in der Krise zu wenig unterstützten./wim/DP/nas