Nach Auswertung der Freiburger Wissenschaftler ist es der bislang höchste Wert in Deutschland auf Wochenbasis. Der bisherige Solarstrom-Rekord stammt von Mitte 2019, als er einen Anteil von 21,1 Prozent an der Nettostromerzeugung erreichte.Die Sonne strahlte die vergangene Woche vom größtenteils wolkenlosen Himmel. Gemischt mit den noch nicht hochsommerlichen Temperaturen und einer eher geringen Stromnachfrage aufgrund von der Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Krise und der Osterwoche gab dies einen neuen Photovoltaik-Rekord. Sie erreichte einen Anteil von 23 Prozent an der Nettostromerzeugung, ...

