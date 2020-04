Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts018/14.04.2020/15:45) - Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Förderprogramm geändert oder neu aufgelegt wird. Was gestern galt, kann morgen Makulatur sein. Doch wie viel Geld steht mir zu? Eignen sich alle Soforthilfeprogramme gleich gut? Welche Unterlagen brauche ich und wie stelle ich den Antrag schnell?



Diese existenziellen Fragen beantwortet Fördermittel-Experte Michael G. Wandt in einem zweistündigen Webinar des IWW Instituts "Hilfspakete optimal nutzen, Fördersummen richtig berechnen" am 16.04.2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr.



Die Teilnehmer erhalten einen kompakten Überblick über die Sonderprogramme und Hilfspakete und erfahren, welche davon optimal für sie geeignet sind. Außerdem zeigt der Referent, welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten, damit KMU Zuschüsse nicht (mit Zinsen) zurückzahlen oder sich gar dem Vorwurf des Subventionsbetrugs aussetzen müssen.



Michael Wandt begleitet KMU seit über 30 Jahren beim Finden und Nutzen öffentlicher Förderprogramme und verfügt über einen Erfahrungsschatz aus 17.000 erfolgreichen Förderprojekten.



Das Webinar richtet sich an Berater, Geschäftsführer in KMU sowie Unternehmer. Zu den Themen zählen:



* Nicht rückzahlbare Soforthilfen: Berechnung der Fördergrenzen * Eigenkapitalstärkung durch die öffentliche Hand: Wie viel Eigenkapital ist genug? * Schnellkredit der KfW mit bis zu 100% KfW-Absicherung. Wie viel Liquidität bekomme ich? * Die Kehrseite der Corona-Soforthilfen: So vermeiden Sie die Rückzahlung (mit Zinsen) und juristischen Ärger.



Das Webinar "Hilfspakete optimal nutzen, Fördersummen richtig berechnen" findet statt am 16.04.2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr.



Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: https://www.iww.de/webinar/iww-webinar-hilfspakete-nutzen-foerdersummen-richtig- berechnen Alle Teilnehmer können im Vorfeld konkrete Wünsche / Fragen für das Webinar formulieren.



Das Webinar ist eine von zahlreichen Maßnahmen der Unternehmensgruppe, um die Wirtschaft in Zeiten der Krise zu unterstützen.



