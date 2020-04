Mehr als 400 Photovoltaik-Anlagen erhielten 2019 keine Genehmigung für einen Netzanschluss. Damit hat sich die Zahl in einem Jahr versiebenfacht. Wenn kein rascher Netzausbau erfolgt, könnte dies den gerade anziehenden Photovoltaik-Zubau in Polen bald wieder ausbremsen.Im vergangenen Jahr haben mehr als 400 Photovoltaik-Anlagen keine Erlaubnis für den Anschluss an das Stromnetz in Polen erhalten. Dies gab die polnische Energieregelungsbehörde Urzad Regulacji Energetyki (URE) bekannt. Damit stieg die Menge der negativ beschiedenen Anträge binnen eines Jahres um das Siebenfache. URE analysierte ...

