Die Aktien von Amazon haben am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. In einem freundlichen Marktumfeld mit kräftigen Aufschlägen an der Technologie-Börse Nasdaq rückten sie in der Spitze bis auf 2246,11 Dollar vor. Zuletzt belief sich das Plus auf 3,45 Prozent, womit sie 2243,78 Dollar wert waren.

