In New York hat der Dow Jones Industrial am Dienstag nach seinem schwachen Wochenauftakt wieder zugelegt.New York - In New York hat der Dow Jones Industrial am Dienstag nach seinem schwachen Wochenauftakt wieder zugelegt. Der Wall-Street-Index gewann in der ersten Stunde 2,65 Prozent auf 24'011,01 Punkte. Für Optimismus beiderseits des Atlantiks sorgten Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren. Stärker im Blick steht am Dienstag die startende US-Berichtssaison mit...

