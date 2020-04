BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier ist knapp vier Wochen nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wieder im Dienst. Dies teilte Barnier am Dienstag auf Twitter mit. Er sei unter anderem dabei, die Videokonferenz mit seinem britischen Kollegen David Frost für Mittwoch vorzubereiten. Dann wollen beide Seiten den Fahrplan für die Verhandlungen über ein Handelsabkommen besprechen.



Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen, doch gilt noch bis zum Jahresende eine Übergangsphase, in der sich praktisch nichts ändert. Gelingt bis Fristende kein Abkommen, drohen Zölle, verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen und andere Verwerfungen für die Wirtschaft.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag forderte erneut die Verlängerung der Übergangsphase, die London allerdings bisher ablehnt. Nach einer aktuellen DIHK-Befragung befürchten 58 Prozent der Unternehmen dieses Jahr für ihre Geschäfte mit Großbritannien eine Verschlechterung. Es könnte Unternehmen überfordern, müssten sie neben den Auswirkungen des Corona-Virus auch noch mit einem unkalkulierbaren Brexit umgehen, erklärte der Verband./vsr/DP/nas