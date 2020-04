Die Analysten von TD Securities rechnen mit weiteren Herabstufungen des globalen Wachstums, was die EUR-Rallye begrenzen und den umfassenden USD in naher Zukunft stärken dürfte. Wichtige Zitate "Wir glauben, dass der nächste Schritt in diesem Quartal ein Rückgang zur 1,05 sein wird, aber gleichzeitig wird dies wahrscheinlich einen weiteren Boden für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...