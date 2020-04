Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht in "Das wahre Leben - Der NACHTCAFÉ Podcast" regelmäßig mit verschiedenen Gästen / abrufbar in der ARD Audiothek, auf Spotify und iTunesGeschichten aus dem Leben: In "Das wahre Leben - Der NACHTCAFEé Podcast" nimmt sich Michael Steinbrecher regelmäßig Zeit für einen besonderen Gast und dessen persönliche Geschichte. Es geht um alles, was das Menschsein ausmacht - von der Geburt bis zum Tod. Im Gespräch mit Michael Steinbrecher stehen prominente, vor allem aber nicht prominente Gäste im Mittelpunkt. Sie berichten von Themen, die ihr Leben ausmachen, und die immer wieder die Gesellschaft betreffen. Abrufbar in der ARD Audiothek-App, über ardaudiothek.de, auf Spotify und iTunes.Im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard TrabertZum Auftakt zu Gast ist Prof. Dr. Gerhard Trabert, der sich seit vielen Jahren für Arme und Benachteiligte in der Gesellschaft einsetzt. Mit seinem Arztmobil ermöglicht er Obdachlosen einen unkomplizierten Zugang zu medizinischer Versorgung und gibt ihnen ihre Würde zurück. Immer wieder hilft er auch Menschen im Ausland. Er kommt gerade von einem Einsatz im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos zurück. Wie es zu seinem Engagement kam, mit welchen Problemen Obdachlose in der Gesellschaft zu kämpfen haben und wie praktische Hilfe in Zeiten von Corona möglich ist, darüber spricht Prof. Dr. Gerhard Trabert mit Michael Steinbrecher in "Das wahre Leben - Der NACHTCAFEé Podcast".Verfügbar u. a. über:ARD Audiothek im iTunes-Store (Apple)ARD Audiothek im Google-Play-Store (Android)https://www.ardaudiothek.de/Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENWeitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-podcastFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4571212