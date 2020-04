Gelungener Start in die neue Handelswoche: Am ersten Handelstag nach Ostern (in den USA am Montag, 13.4.) steigen die Notierungen der Tesla-Aktie um 13,6 Prozent auf 650,95 US-Dollar. Damit führen die Titel die Liste der Outperformer innerhalb des Hightech-Index Nasdaq-100 an. Trotz aller Kritik an Tesla und seinem volatilen Kursverhalten: Die No ...

Den vollständigen Artikel lesen ...