CHICAGO (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing hat im März Bestellungen für mehr als 300 Maschinen verloren, da Fluggesellschaften weltweit ihre Flottenplanung in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie an die erwartete künftige Nachfrage anpassen. Die meisten Stornierungen betrafen die Unglücksmaschine 737 Max, für die Kunden 150 Bestellungen stornierten. Zudem setzte Boeing selbst den Status einiger Aufträge zurück, weil die Fluggesellschaften finanziell nun nicht mehr so gesund dastehen wie vor der Krise.

Boeing und der europäische Wettbewerber Airbus haben immer noch Aufträge für fast 13.000 Maschinen in den Büchern, die in den vergangenen paar Jahren erteilt wurden. Und beide Hersteller haben ihre Produktionsraten angesichts des Zusammenbruchs des weltweiten Flugverkehrs infolge der virusbedingten Reisebeschränkungen und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Abschwächung bereits gesenkt. Es wird jedoch erwartet, dass noch mehr Kunden ihre Aufträge stornieren, da einige Airlines die Corona-Krise möglicherweise nicht überleben werden, die laut Analystenschätzungen mindestens zwei bis drei Jahre Wachstum kosten wird.

Der Branchenverband IATA prognostizierte am Dienstag, dass die weltweiten Passagierzahlen in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 um 55 Prozent sinken werden. Die revidierte Schätzung der International Air Transport Association (IATA) geht von einer begrenzten Erholung auf einigen Inlandsmärkten ab dem dritten Quartal aus.

Die Stornierungen für die Max von Boeing, die nach zwei tödlichen Abstürzen weltweit Flugverbot hat, kamen von einer Vielzahl von Kunden, so stornierte die Leasinggesellschaft Avolon Holdings 75 Aufträge, die brasilianische GOL Linhas Aereas Inteligentes SA 34 und Smartwings aus der Tschechischen Republik fünf Stück. Die schlechtere finanzielle Lage der Branche führte dazu, dass Boeing die Bestellungen für weitere 163 Maschinen, darunter 139 seiner Max-Flugzeuge, zurückstufte. D.h,. das Unternehmen hat immer noch die Verträge zum Verkauf der Flugzeuge, aber sie wurden aus dem festen Auftragsbestand herausgenommen, weil die Erwartung, dass sie auch tatsächlich ausgeliefert werden, gesunken ist. Boeing schloss das Quartal mit 5.049 Festbestellungen ab.

Im März lieferte Boeing 20 Flugzeuge aus, das waren drei mehr als im Februar. Im ersten Quartal wurden somit insgesamt 50 Maschinen an Kunden übergeben. Die Auslieferungen im März umfassten elf 787 Dreamliner, drei Boeing 777 und zwei 767-Frachter. Außerdem lieferte Boeing drei KC-46A-Militärtanker und einen P-8-Überwachungsjet an die US-Marine, die im vergangenen Monat 18 weitere dieser Flugzeuge bestellte.

Boeing nahm in dieser Woche die Produktion der Militärversionen seiner Verkehrsflugzeuge in einer Anlage in der Nähe von Seattle in begrenztem Rahmen wieder auf, nachdem die Anlage wegen virusbedingter Reise- und Arbeitseinschränkungen im Bundesstaat Washington vorübergehend geschlossen worden war. Die Produktion von Verkehrsflugzeugen in Washington und in einer separaten Anlage in South Carolina ruht auf unbestimmte Zeit.

Boeing hat im vergangenen Monat Aufträge für 31 Maschinen erhalten, mehr als die Hälfte davon von der Navy, darunter die bereits angekündigten Aufträge von der All Nippon Airways-Muttergesellschaft ANA Holdings Inc. für ein Dutzend 787 sowie einen einzigen 767er-Frachter von Fedex.

Airbus hat bereits vergangene Woche die Auslieferung von 36 Maschinen im März bekannt gegeben, nach 55 Auflieferungen im Februar. Nach 15 Stornierungen verbuchte das Unternehmen Nettobestellungen für 21 Flugzeuge. Airbus kündigte an, die Produktionsraten um etwa ein Drittel zu senken.

