Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag an die Erholungsbewegung aus der Vorwoche anknüpfen können. Der SMI startete verhalten im Plus und stieg am frühen Nachmittag zeitweise über 9'600 Punkte. Im späten Handel schmolzen die Aufschläge jedoch zusehends wieder ab. Die Stimmung nach dem langen Osterwochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...