FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen. Stützend wirkten die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China. Dort sind zwar die Ex- und Importe im März weiter zurückgegangen, jedoch in einem geringeren Tempo und auch nicht im befürchteten Rahmen. Aber auch von der Corona-Pandemie in Europa gibt es Daten, die zuversichtlich stimmen. So gehen die Fallzahlen bei Neuerkrankungen in Südeuropa weiter zurück.

Gelungener Start in die US-Berichtssaison

Daneben stießen die Geschäftszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Johnson & Johnson auf ein positives Echo. Damit ist der Auftakt der Berichtssaison in den USA gelungen. Dennoch wurden die Anleger auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Aufgrund technischer Probleme mit dem elektronischen Handelssystem Xetra stand der DAX stundenlang still. Der DAX schloss mit Aufschlägen von 1,2 Prozent bei 10.697 Punkten.

Gewinner im DAX waren Wirecard mit Aufschlägen von 8 Prozent. Besondere Nachrichten zu dem Titel gab es nicht. Anleger setzen darauf, dass die Coronavirus-Krise langfristig positiv für Zahlungsabwickler ist. Mit Abschlägen von 6,1 Prozent nahmen MTU an der Erholung im DAX nicht teil. Im Handel wurde auf die jüngste Erholung der Aktie sowie die langfristig schlechten Aussichten für die Luftfahrtbranche verwiesen. Schlecht werden auch die Aussichten für die Reisebranche eingeschätzt - TUI verloren 7,9 Prozent.

Osram haussierten dagegen mit Aufschlägen von 12 Prozent auf 37,25 Euro. Damit schloss die Aktie nicht mehr so weit unterhalb des AMS-Angebotspreises von 41 Euro je Anteilsschein. Das Osram-Papier war im Jahrestief bis auf 20,50 Euro gefallen, da Anleger erhebliche Zweifel am Zustandekommen der Übernahme hatten. Es wurde bezweifelt, ob AMS die für die Transaktion nötige Finanzierung erhalten würde. Diese Bedenken scheinen sich aber zunehmend aufzulösen.

Encavis setzen Höhenflug fort

Encavis setzten den Höhenflug mit einem Plus von 14,1 Prozent auf 11,64 Euro fort. Bei den Anlegern scheint sich die Meinung durchgesetzt zu haben, dass das Unternehmen nur begrenzt von der Coronavirus-Krise betroffen ist. Im Jahrestief stand die Aktie bei 6,76 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,0 (Vortag: 134,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,99 (Vortag: 5,21) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.696,56 +1,25% -19,27% DAX-Future 10.699,50 +1,41% -18,26% XDAX 10.712,70 +0,30% -18,44% MDAX 22.374,20 +1,24% -20,97% TecDAX 2.879,94 +3,23% -4,48% SDAX 10.218,06 +1,75% -18,33% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,42 78 ===

