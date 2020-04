(In der Meldung von 16.15 Uhr wurde im letzten Satz des Lead-Absatzes räzisiert, dass es sich um das Ende des Schuljahres handelt.)



BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den Schulschließungen in der Corona-Krise hat etwa die Hälfte der 27 EU-Staaten bereits konkrete Pläne, die Kinder wieder in die Klassenzimmer zurückkehren zu lassen. Sechs bis sieben Staaten wollten dies bereits bis Ende April tun, sieben bis acht weitere dann im Mai, berichtete die kroatische Bildungsministerin Blazenka Divjak am Dienstag nach einer Videokonferenz mit ihren EU-Kollegen. Die übrigen Länder hätten sich noch nicht festgelegt oder wollten die Schulen bis zum Ende des Schuljahres geschlossen halten.



Die Wiedereröffnung der Schulen spielt auch in Deutschland eine große Rolle in der Debatte über Lockerung der Corona-Beschränkungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich am Mittwoch absprechen. In der EU sind nach Angaben der kroatischen Ministerin, die derzeit den Vorsitz der Bildungsminister inne hat, in allen Staaten die Schulen geschlossen. Nur in Schweden sind noch Vorschulen und Grundschulen in Betrieb.



Wichtig sei bei der Wiederöffnung ein ausgewogenes Konzept mit Vorrang für den Schutz von Schülern und Lehrern, sagte Divjak. Alle EU-Staaten stünden vor der Frage, wie sie den Rest des Schuljahrs organisieren, ob etwa Abschlussprüfungen verschoben oder sogar abgesagt werden sollten. Eine wichtige Frage sei zudem, wie der Unterrichtsausfall ausgeglichen werden solle.



Nie zuvor habe sich das Bildungswesen so rasch und so tiefgreifend geändert, sagte die Ministerin. Eine Hauptsorge im Kreis der EU-Minister sei, gleiche Bildungschancen zu wahren. Denn für Online-Unterricht fehle teils der Internetzugang, teils mangele es dafür auch an nötigen Kenntnissen bei Lehrern und Schülern./vsr/DP/zb