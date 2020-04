Der Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) erhielt am Dienstag seitens der Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Förderbank KfW an einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 3 Mrd. Euro zur Überbrückung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf sein Geschäft. Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehört die De-Facto-Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditvereinbarung. Ursprünglich wollte adidas den Aktionären eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...