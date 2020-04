In New York hat der Dow Jones am Dienstag nach seinem schwachen Wochenauftakt wieder zugelegt. Der Wall-Street-Index gewinnt 2,28 Prozent auf 23.924,21 Punkte. Für Optimismus sorgen Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren. Zudem seien Händler vorsichtig optimistisch, dass die im Zuge der Coronavirus-Krise getroffenen Beschränkungen im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der USA Wirkung zeigten, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK.Der breiter gefasste S&P 500 ...

