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Dienstag, 14.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien
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WKN: 885725 ISIN: US1651671075 Ticker-Symbol: CS1 
Tradegate
14.04.20
21:51 Uhr
0,129 Euro
-0,030
-18,63 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1210,13119:35
0,1120,12822:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAELAN CAPITAL
CAELAN CAPITAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAELAN CAPITAL INC0,010+8,70 %
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION0,129-18,63 %
KINGMAN MINERALS LTD0,060-5,51 %
KONINKLIJKE VOLKER WESSELS NV21,6600,00 %
QUORUM HEALTH CORPORATION0,270-2,17 %