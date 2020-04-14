The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.04.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2020
ISIN Name
CA0120271089 ALBA MINERALS LTD
CA0462962089 ASTORIUS RESOURCES LTD
LU0109967165 MSI-EUROZONE EQ.ALPHA A
NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01
US1651671075 CHESAPEAKE EN. DL-,01
US74909E1064 QUORUM HEALTH DL-,0001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2020
ISIN Name
CA0120271089 ALBA MINERALS LTD
CA0462962089 ASTORIUS RESOURCES LTD
LU0109967165 MSI-EUROZONE EQ.ALPHA A
NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01
US1651671075 CHESAPEAKE EN. DL-,01
US74909E1064 QUORUM HEALTH DL-,0001
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