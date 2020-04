The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2020



ISIN Name



CA0120271089 ALBA MINERALS LTD

CA0462962089 ASTORIUS RESOURCES LTD

LU0109967165 MSI-EUROZONE EQ.ALPHA A

NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01

US1651671075 CHESAPEAKE EN. DL-,01

US74909E1064 QUORUM HEALTH DL-,0001

