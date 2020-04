BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hat FDP-Chef Christian Lindner konkrete Schritte für eine Öffnung des gesellschaftlichen Lebens in der Corona-Krise gefordert. "Wir brauchen einen Fahrplan, wie wir Schritt für Schritt mehr gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben ermöglichen", sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Ein solcher Plan steht nicht mehr im Gegensatz zum notwendigen Gesundheitsschutz."



Merkel berät an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidenten über mögliche schrittweise Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Ein Großteil der Beschränkungen gilt schon seit vier Wochen. Im Mittelpunkt dürfte nun auch die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in die seit Wochen geschlossenen Kitas und Schulen zurückkehren können



Lindner sagte dem RND, inzwischen hätten alle im Land viel über Distanzhalten im Alltag gelernt. Es sei mehr Schutzausrüstung vorhanden und die Kapazitäten im Gesundheitswesen seien erhöht worden. "So wie es vor einiger Zeit nötig war, unser Land herunterzufahren, so ist es jetzt möglich, die Einschränkungen der Freiheiten vorsichtig zu lockern." Es sollten Regeln definiert werden, wie die Produktion in der Breite wieder aufgenommen werden könne und wie Handel und Gastronomie öffnen könnten.



Bei den Geschäften müsse "Schluss mit der Ungleichbehandlung" sein. "Ein Buchhändler in Berlin darf öffnen", sagte Lindner. "Ein Elektrofachhandel, wo man ein Tablet kaufen kann, um ein Buch elektronisch zu lesen, bleibt bislang geschlossen. Das ergibt keinen Sinn." Der FDP-Chef betonte: "Eine intelligentere Strategie sieht eine Öffnung aller Geschäfte unter klaren Regeln vor."/hme/DP/zb